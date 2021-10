sententia Berlin Samstag, 23.10.2021 | 12:37 Uhr

Wir Menschen leben einfach wider der Natur. Verbrauchen zu viel und zerstören. An sich klingt das mit der Solarenergie ja ok, kann und sollte aber nicht die Landwirtschaft verdrängen. Wir brauchen auch im Hinblick auf Klimaschutz regionalen Anbau. Wenn Schafe auf einer Fläche weiden, wo sich der Anbau nicht rentiert UND dazu noch Energie durch Solar erzeugt wird, ist das ok. Aber es gab schon so vieles, was Umweltschutz in Massen ad absurdum geführt hat: Anbau für Biodiesel, Biogasanlagen, Windparks, die nur begrenzt betrieben werden. Kann man nicht langfristig und nachhaltig denken? Allerdings sollte bei all den Überlegungen die Schöne Aussicht nicht das alleine Kriterium sein.