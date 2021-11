Investition im Spree-Neiße-Kreis - Bifi-Hersteller Jack Link's will sich in Guben ansiedeln

10.11.21 | 10:39 Uhr

Lange war spekuliert worden, nun ist es offiziell. Das Unternehmen Jack Link's, unter anderem Produzent der Minisalami Bifi, will sich in Guben ansiedeln. Es handelt sich bereits um die zweite geplante Großinvestition in der Neißestadt in kurzer Zeit.



Das US-amerikanische Unternehmen Jack Link's plant offenbar den Aufbau einer Produktion in Guben (Landkreis Spree-Neiße). Das bestätigte Gubens Bürgermeister Fred Mahro dem rbb am Mittwoch. Jack Link's produziert Fleisch-Snacks und ist in Deutschland vor allem bekannt für die Minisalami Bifi. Mahro erklärte gegenüber dem rbb, der Ansiedlungsprozess habe mehrere Monate gedauert. "Das Gelände bei uns im Gewerbegebiet Deulowitz ist veräußert, dabei handelt es sich um sechs Hektar", so Mahro. Guben soll damit der zweite Produktionsstandort von Jack Link's in Deutschland werden. Der erste befindet sich in Ansbach in Bayern.



imago/Michael Gstettenbau Großansiedlung mit 160 Jobs - Kanadischer Konzern will in Guben Rohstoff für E-Autobatterien verarbeiten Die Energie- und Mobilitätswende braucht vor allem eines: Akkus. Der Rohstoff dafür stammt aus Chile oder Australien und wird meist in China verarbeitet. Nun will ein Unternehmen Europas ersten Verarbeitungsstandort aufbauen - in Guben.



Start mit 80 Arbeitskräften

Der CEO des Unternehmens, Troy Link, sei vor Kurzem selbst in Guben gewesen, um den zukünftigen Standort zu besichtigen, so Mahro am Mittwoch. Am Ende seiner Besichtigung habe Link Mahro die Hand gereicht und "auf gute Geschäfte in Guben" eingeschlagen. "Ich glaube, das ist mehr wert, als die unterschriebenen Verträge, die wir bis jetzt haben", so Mahro. Zunächst soll mit einer Produktionslinie mit etwa 80 Arbeitskräften gestartet werden. Die Gewerbefläche lasse aber drei bis vier Hallen einer solchen Größe zu. Mahro sei versichert worden, dass die mittelfristige Planung des Unternehmens auf eine weitere Expansion in Guben ausgerichtet sei. Wann genau ein Bau- oder ein Produktionsstart erfolgen soll, sagte Mahro nicht.



Zweite Ansiedlung in kurzer Zeit

Erst vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass das Unternehmen Rock Tech Lithium eine Produktion von Lithiumhydroxid in Guben aufbauen will. Der Stoff ist wichtiger Bestandteil von Akkus, beispielsweise von Autobatterien und wird bislang nicht in Europa hergestellt.

Dabei sind zunächst 160 Arbeitsplätze in Guben geplant, die Produktion soll allerdings später ausgeweitet werden.



