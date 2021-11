Schon im Jahr 2030 könnte die Kohle-Förderung beendet werden. Das sorgt für massive Kritik in der Lausitz. Das Energieunternehmen Leag warnt vor gravierenden Schäden für das Energieversorgungssystem. Auch der Betriebsrat findet scharfe Worte.



"Wer glaubt, diese mit 16 Jahren ohnehin knapp bemessene Frist risikolos halbieren zu können, der ist entweder gefährlich naiv oder treibt ein böses Spiel mit den Menschen im Revier", heißt es dazu in einer Mitteilung des Betriebsrats des Energiekonzerns Leag. Die Strukturentwicklung in den Revieren sei nicht "per Knopfdruck aus den Berliner Parteizentralen" steuerbar.

Der Plan der künftigen Regierungsparteien im Bund, früher als bisher geplant aus der Kohleverstromung auszusteigen, sorgt in der betroffenen Lausitz für scharfe Kritik. Im Koalitionsvertrag ist die Rede von einem Kohle-Aus "idealerweise" bis 2030, also bis zu acht Jahre früher als bisher vereinbart .

Kritik kommt auch aus dem Leag-Vorstand. Die künftige Bundesregierung stelle die "Sicherheit und Bezahlbarkeit der Energieversorgung [...] ebenso in Frage wie die erfolgreiche Strukturentwicklung in den Bergbauregionen", wird der Vorstandsvorsitzende Helmar Rendez in einer Pressemitteilung am Mittwoch zitiert. Den betroffenen Regionen werde demnach "Zeit und Motivation zum Mitgestalten des Wandels" gestohlen.

Das 2020 beschlossene Kohleausstiegsgesetz erlaube zwar, das Kohle-Aus um drei Jahre vorzuziehen, das sei aber an harte und klare Kriterien wie Versorgungssicherheit und Stromkosten geknüpft. Wen man alle Kriterien wie Klimaschutz, Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Sozialverträglichkeit beachte, müsse man laut Rendez zu dem Schluss kommen, "dass ein Vorziehen des Ausstiegs aus der Kohle auf 2030, nicht ohne gravierende Schäden für das deutsche und europäische Energieversorgungssystem umsetzbar ist".

Der Netzausbau laufe noch zu langsam, und beim Thema Energiespeicher stehe Deutschland noch am Anfang, so der Vorstandsvorsitzende. Ein weiteres Problem seien "langwierige Planungs- und Genehmigungsverfahren." Diese Aufgaben müsse die neue Regierung angehen.