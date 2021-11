In Brandenburg gibt es möglicherweise einen zweiten Vogelgrippe-Fall. Der Verdacht kommt aus einem Betrieb, der sich ganz in der Nähe des ersten betroffenen Betriebes in Burg (Spree-Neiße) befindet, so der Landkreis.

Auch in dem zweiten Betrieb seien auffallend viele Tiere gestorben. Derzeit werde geklärt, ob es sich auch hier um die Geflügelpest vom Typ H5N1 handelt. Dazu werden gerade Proben der verendeten Tiere im Landeslabor untersucht. Erst gestern wurde bekannt, dass in einem Betrieb in Burg der erste Geflügelpestfall in diesem Herbst in Brandenburg nachgewiesen worden ist.