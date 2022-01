Wolfgang Krüger kennt die Lausitz und die Menschen, die dort leben, gut. Der 71-Jährige war bis 2018 zehn Jahre lang der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Cottbus (IHK). Vor kurzem hat er diesen Posten wieder übernommen. In der Zwischenzeit hat sich beim Thema Strukturwandel viel getan. Die ersten Projekte nehmen Fahrt auf, die neue Bundesregierung will den Kohleausstieg "idealerweise" acht Jahre früher.

rbb24: Herr Krüger, 2018 haben Sie die IHK verlassen. Damals war der Strukturwandel schon ein großes Thema. Was hat sich seitdem verändert? Wolfgang Krüger: Die Diskussion um den Strukturwandel war 2018 eher noch theoretischer Natur. Er ist jetzt deutlich handfester geworden. Und ich glaube, dass den Menschen hier in der Lausitz klargeworden ist, dass er unausweichlich ist und dass er vor allem mit einer unglaublichen Geschwindigkeit näher rückt. Andererseits habe ich wahrgenommen, dass die sichtbaren Ergebnisse des Strukturwandels jetzt schon für die Menschen erfahrbar sind. Da denke ich an die Entscheidung der Deutschen Bahn AG, hier ein neues ICE-Ausbesserungswerk zu bauen, mit einer Investition von immerhin einer Milliarde Euro.

Das mag in Sachsen anders gehandhabt werden als in Brandenburg. Ich glaube, dass der Fokus in Brandenburg schon deutlich auf der Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Region hier liegt. In Einzelfällen kann das so sein, dann teile ich die Kritik. Ich glaube, dass es notwendig ist, nicht nur die großen Unternehmen jetzt bei dem Transformationsprozess zu unterstützen und zu fördern, sondern vor allen Dingen auch die entsprechenden Zulieferunternehmen aus dem mittelständischen Bereich. Hier gibt es großen Beratungsbedarf, aber auch finanziellen Bedarf, um beispielsweise die Produktion auf CO2-neutrale Verfahren umzustellen. Die wirtschaftsnahen Investitionen aus den Fördergeldern müssen wir nach wie vor im Blick behalten.

An der Kritik ist durchaus etwas dran. Wir sind besonders froh darüber, dass der Wirtschaftsminister des Landes Brandenburg (Jörg Steinbach, Anm. d. Red.) den Kammern jetzt die Aufgabe übertragen hat, den Unternehmen bei der Umsetzung der Gelder aus dem Just Transition Fund (EU-Hilfe für Kohleregionen in ganz Europa, Anm. d. Red.), immerhin 786 Millionen Euro, direkt als Beratungsgremien zur Verfügung zu stehen. Ich glaube, dass es nötig ist, den Strukturwandel nicht nur in Bezug auf große Unternehmen zu sehen, sondern auch auf den leistungsfähigen Mittelstand. Hier haben die Unternehmen bei den anstehenden Transformationsprozessen erheblichen Beratungs- und Unterstützungsbedarf und den müssen wir leisten.

Es hat zuletzt immer wieder Kritik am Strukturwandel gegeben und daran, wie er gestaltet werden soll. So dürfen Unternehmen beispielsweise nicht direkt mit Strukturmitteln gefördert werden, um sich neu aufzustellen. Teilen Sie diese Kritik?

Nun gab es einige große Ankündigungen für Cottbus: Das Bahnwerk mit rund 1.200 neuen Arbeitsplätzen, die geplante Unimedizin mit geschätzt 1.600 Arbeitsplätzen und erst am Mittwoch den Baustart für ein neues Forschungszentrum der BTU mit 400 Arbeitsplätzen. Reichen diese Ansiedlungen schon für einen Strukturwandel aus?

Ich glaube, dass da noch viele andere dazukommen werden. Aber diese drei Anker sind durchaus wichtig, weil sie Strahlkraft entfalten. Selbst, wenn sie auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben - das Gesamtbild einer sich verändernden Region ist entscheidend. Dass es attraktiv wird für andere Unternehmen sich hier anzusiedeln, weil sie alles vorfinden. Von einer neuen Form der Energieerzeugung, über moderne Mobilitätsangebote, bis hin zu einer leistungsfähigen Medizin. Das ist wichtig, um die Attraktivität einer Region zu begründen, die in der Vergangenheit eher monostrukturiert war.





Ist denn aus Ihrer Sicht ein Kohleausstieg bis 2030 überhaupt machbar, insbesondere in Hinblick auf die nötigen Planungen?

Ich habe da so meine Zweifel. Wenn wir die Planungsprozesse nicht entscheidend beschleunigen, dann wird 2030 auch ein Zeitraum sein, den man nur "idealerweise" erreicht. Wir müssen schneller werden in den bürokratischen Prozessen. Wir müssen schneller werden in den Planungsprozessen und dann auch in der entsprechenden Umsetzung. Dabei verweise ich aber auch darauf, was wir zu Zeit erleben - was Fachkräftemangel und Materialmangel ausmachen. Ich empfehle dabei ein Stück mehr Realismus.





Welche Rolle spielt die IHK in diesem Prozess?

Die IHK sollte als Vertreter des Mittelstandes eine entscheidende Rolle in diesem Prozess spielen. Vor allem im Beratungs- und Beantragungsprozess von Geldern, die aus dem Just Transition Fund der EU kommen. Da fließt viel Geld in die Lausitz. Wenn das bei den Unternehmen gut angelegt ist, können wir als IHK einen entscheidenden Beitrag zum Strukturwandel leisten. 2030 halte ich für illusorisch, aber irgendwann zwischen 2030 und 2038 wird es so weit sein.

Vielen Dank für das Gespräch.