Auf dem Weg zu mehr E-Mobilität könnte es ein wichtiges Jahr werden. Ein deutsch-kanadisches Unternehmen will in Guben einen Lithiumhydroxid-Konverter bauen. Es wäre Europas erste Produktionsstätte für den Akku-Hauptbestandteil.

Das deutsch-kanadische Rohstoffunternehmen "Rock Tech Lithium" will noch in diesem Jahr damit beginnen, in Guben (Spree-Neiße) den europaweit ersten Lithiumhydroxid-Konverter zu bauen. Das hat der Chef des Unternehmens, Markus Brügmann, dem rbb am Mittwoch bei seinem ersten Vor-Ort-Termin gesagt.

Lithiumhydroxid ist wichtiger Bestandteil von Akkus für Elektrofahrzeuge. Der Rohstoff kommt aus der unternehmenseigenen Mine in Kanada und soll in Brandenburg verarbeitet werden. Das passiert bisher meist in China. Weil Europa von der chinesischen Produktion unabhängiger sein will, wird der Aufbau eigener Produktionsstandorte finanziell gefördert.

Gubens Bürgermeister Fred Mahro (CDU) sagte dem rbb am Mittwoch, dass das Projekt "noch lange nicht in Sack und Tüten" ist. Es gehe um ein Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, bei dem viele Partner eine Rolle spielen, so Mahro. "Wenn ich bewusst "Partner" sage, dann ist mein Eindruck aus den ersten zwei Ämterkonferenzen, dass es ein großes Verständnis für die Ansiedlung gibt und man versuchen wird, zügig zu arbeiten."

Laut Firmenchef Brügmann sei Guben der perfekte Ort für das Vorhaben, weil das Unternehmen "hier über den Anschluss von Erdgas [verfüge] - aber auch über den Anschluss an eine Bahnstrecke die Produkte transportieren" könne. Eine nachhaltige Form, weil es dadurch keinen Lkw-Transport gebe, so Brügmann.

Der Bürgermeister geht davon aus, dass allein die Innovation des Projektes als erstes Lithium-Werk in Europa so viel Aufmerksamkeit erregt hat, dass es dem Unternehmen gut gelingen werde, Fachkräfte zu finden.

Der Bürgermeister spricht von einem unheimlichen Schub für die Stadt. Guben sei ein Industriestandort, der von der chemischen Industrie geprägt ist. "Auch da gab es einen Strukturwandel, gleichzeitig mit der Braunkohle." In "Rock Tech Lithium" erkenne die Stadt nun ein Stück weit eine neue Zeit, sagt Mahro. Guben sei im Industriegebiet dadurch breiter aufgestellt - und "vielleicht nicht mehr so ganz marktabhängig im Bereich der Textilindustrie oder chemischen Industrie, wie wir es bisher waren."

"Rock Tech Lithium" will in Guben jährlich rund 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid produzieren. Das reicht für etwa 500.000 Autos. Geplant ist unter anderem, Tesla in Grünheide (Oder-Spree) und auch den Chemiekonzern BASF in Schwarzheide (Oberspreewald-Lausitz) für die Kathodenfabrik zu beliefern.

Der Brandenburger Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) bezeichnete die Unternehmens-Ansiedlung beim Bekanntwerden im Oktober als "Erfolg für die Strukturentwicklung in der Lausitz". Der neue Lithiumhydroxid-Konverter stärke Brandenburgs Position als Zentrum der Elektromobilität in Deutschland, so Steinbach.

Guben konnte in den vergangenen Monaten gleich zwei neue Investoren anlocken. Auch das Unternehmen "Jack Link's" will sich in Guben ansiedeln, das unter anderem die Minisalami "Bifi" produziert. Die Stadt soll damit der zweite Produktionsstandort der Firma in Deutschland werden. Der erste befindet sich in Ansbach in Bayern.

Geplant ist für den Anfang eine Produktionslinie mit etwa 80 Arbeitskräften. Es seien aber laut Bürgermeister Fred Mahro weitere Gewerbefläche vorhanden, so dass drei bis vier weitere Hallen in gleicher Größe entstehen könnten. Ihm sei versichert worden, dass die mittelfristige Planung des Unternehmens auf eine weitere Expansion in Guben ausgerichtet sei, hieß es nach Bekanntwerden der Investition im November 2021.



Aktuell stehe das Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz kurz vor dem Abschluss, sagte Mahro am Mittwoch dem rbb. "Ich gehe davon aus, dass noch im ersten Quartal die Genehmigung erfolgen wird, so dass wir im ersten Halbjahr konkret mit den Baumaßnahmen beginnen." Die Vorbereitungen dafür laufen bereits, beispielsweise werde gerade das Gelände für die Ansiedlung freigeräumt.