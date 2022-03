Wossi Berliner im Umland Dienstag, 01.03.2022 | 23:40 Uhr

Was für eine dreiste Beschneidung demokratischer Rechte, ohne die gerechtere Überarbeitung des Verwaltungsrechtes. Nämlich so, dass ein Bürger alle handfesten Gründe summieren kann. Dann kann man auch nur einmal entscheiden, dass reicht. Jetzt muss ja jeder selber klagen mit nur seinem ganz persönlichen Grund, was fast immer zu ellenlangen verschiedener Prozesse führt, wo der Bürger so „erzogen“ wird, dass er gegen die Verwaltung keine Chance hat und selbst Verwaltungsfehler nicht mehr geheilt werden können. Es liegt am Verfahren selbst, dass es so lange dauert, nicht am Bürger. Und die Einstellung „das können wir uns nicht mehr leisten“ sagt viel gönnerhaft gebendes von Rechten aus, die nun weggenommen werden. Basta. Es geht schneller, aber nicht so...