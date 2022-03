35 Millionen Euro-Investition - Japanisches Unternehmen will im Spreewald Nahrungsergänzungsmittel herstellen

Mi 09.03.22 | 11:47 Uhr

rbb/Friedrich Audio: Antenne Brandenburg | 09.03.2022 | Daniel Friedrich | Bild: rbb/Friedrich

Damit Joghurt so aussieht, wie wir ihn kennen, muss einiges passieren: Neben Milch, Aromen und Konservierungsstoffen stecken weitere Zusatzstoffe drin. Einer davon soll bald in Golßen hergestellt werden. Demnächst startet der Testbetrieb. Von Daniel Friedrich



In Golßen (Dahme-Spreewald) startet in den nächsten Tagen der Testbetrieb für die Produktion von Nahrungsergänzungsmitteln. Das hat Werksleiter Daniel Berens dem rbb gesagt. Das japanische Unternehmen "Fuji" will an dem Standort künftig aus Erbsenfasern Zusatzstoffe herstellen. Sie sollen vor allem in Milch und Joghurt zum Einsatz kommen. Das Unternehmen hat rund 35 Millionen Euro in die Produktionshalle investiert. Es werde ein Werk, das es in dieser Art kein zweites Mal gebe. "Fuji Oil hat hier ein Patent für die Herstellung dieses Produkts entwickelt", so der Werksleiter.

Mit einem Tanklaster werden die ersten Chemikalien angeliefert, die für die Produktion nötig sind | Bild: Daniel Berens

Synergien mit Nachbarwerk nutzen

In der vergangenen Woche wurden die ersten nötigen Chemikalien geliefert. "Natronlauge", "Salpetersäure" und "Salzsäure" steht auf großen schwarzen Tanks, gleich neben der neuen Produktionshalle. Was zunächst unappetitlich klingt, wird hier gebraucht. In winzigen Mengen sind die Chemikalien für den pH-Wert bei der Produktion nötig, aber auch für die Reinigung der Anlagen. Während in der Halle die letzten Handgriffe laufen, plant Personalchefin Frances Link den Testbetrieb. "Wir sind jetzt kurz vor der Fertigstellung der Inbetriebnahme." Link hofft, nach den ersten Tests dann zu Beginn des nächsten Quartals mit der Testproduktion beginnen zu können, so dass im Herbst das erste Produkt ausgeliefert werden könnte. Das Produkt ist ein feines, weißes Pulver, gewonnen aus Erbsenfasern. Diese sind ein Nebenprodukt der benachbarten Stärkefabrik, mit der das Unternehmen zusammenarbeitet. Das sei laut Werksleiter Berens auch deshalb vorteilhaft, "weil man sich einen Trocknungsschritt spart und so auch gegenseitige Synergien nutzen kann."



Blick in die neue Fabrik | Bild: rbb/Friedrich

Wichtig für die Konsistenz

Der Erbsenteig, den das neue Werk braucht, wird in Rohren über die Straße transportiert, dann in mehreren Anlagen so stark zerkleinert, geschleudert und erhitzt, dass am Ende nur noch Pulver übrig bleibt. Es sei kein Konservierungsstoff, sondern ein Zusatzstoff auf natürlicher Basis, so der Werksleiter. Das Pulver sorgt dafür, dass die Konsistenz des Joghurts erhalten bleibt. "Zum Beispiel bei Fruchtjoghurts mit Zitronengeschmack: Man möchte ja keinen Quark trinken sondern hat die Möglichkeit, ein Milchgetränk zu erzeugen, das man auch wirklich trinken kann - und nicht löffeln."



Mitarbeiter gesucht

Was jetzt noch fehlt, ist Personal. Das Unternehmen sucht vor allem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Produktion, wie Anlagenfahrer, damit die Arbeit bald beginnen kann. "Wichtig dafür wäre ein technischer Hintergrund, eine technische Ausbildung", so Frances Link. Aber auch kaufmännisches Personal werde noch gebraucht.

Wenn die Testphase erfolgreich ist und im Herbst die Produktion beginnt, soll mit dem Golßener Produkt dann zunächst der asiatische Markt beliefert werden.

