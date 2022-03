Braunkohle-Briketts aus Schwarze Pumpe (Spree-Neiße) sind zurzeit ungewöhnlich stark gefragt. In einer der beiden letzten Brikett-Fabriken Europas laufen die Maschinen aktuell auf Volllast, sagte Betriebsleiter Gerd Sieling am Dienstag dem rbb.

Während der Corona-Pandemie sank weltweit die Nachfrage nach Öl und Gas - doch längst haben die Preise wieder angezogen. Und nun verschärft Russlands Krieg in der Ukraine das Problem. Was können Verbraucher gegen die enormen Energiekosten tun?

Gearbeitet wird zurzeit sieben Tage die Woche in drei Schichten. Täglich werden in Schwarze Pumpe rund 3.000 Tonnen Briketts produziert, die dann größtenteils von Haushalten verfeuert werden. Lose Ware geht an Briketthändler, verpackte Ware an Baumarktketten.

Normalerweise werden jetzt die eigenen Bestände der Fabrik und Lager für den nächsten Winter aufgefüllt. "Es sind die Monate, in denen am wenigsten Absatz gemacht wird, wo die Kunden nur das nachkaufen, was unbedingt für den Winter benötigt wird, so Sieling.