Bei einem Erörterungstermin in Cottbus soll geklärt werden, wieviel Wasser zukünftig im Tagebau Welzow Süd entnommen werden darf. Die Frage nach dem Wasser ist heikel - in Jänschwalde hatte sie zuletzt zu einem Stopp des Tagebaus geführt.

In Cottbus findet am Dienstag ein Erörterungstermin zur wasserrechtlichen Erlaubnis für den Tagebau Welzow Süd statt. Beantwortet werden soll die schlichte Frage: Wieviel Grundwasser darf zukünftig im Tagebau abgepumpt werden?

Das Abpumpen von Grundwasser in Tagebauen ist nötig, um zu verhindern, dass die Grube mit Wasser vollläuft. Strittig ist allerdings häufig die Menge des abgepumpten Grundwassers. Die Leag will in diesem Fall rund 54 Millionen Kubikmeter jährlich abpumpen.



Neben Stellungnahmen von Landesbehörden, Tagebau-Anrainern, Natur- und Umweltschutzorganisationen werden am Dienstag auch 26 weitere Einwände diskutiert. Von Umweltverbänden kam bereits vor dem Termin Kritik: So sei beispielsweise noch nicht klar, welche Folgen für die Umwelt das weitere Heben von Grundwasser hat.

Dass weiter Wasser abgepumpt werden muss, ist hingegen unstrittig, gibt auch Rene Schuster von der Grünen Liga zu. Man dürfe sich aber nicht darauf verlassen, was die Leag in ihren Antrag schreibt, so Schuster. "Es gäbe das Motiv und die Möglichkeit zu mogeln, deswegen müssen die Behörden da genau hinschauen", so Schuster.

Der BUND Brandenburg hat ebenfalls Widerspruch eingelegt, erklärte Landesgeschäftsführer Axel Kruschat. Der Antrag der Leag zeige nicht eindeutig, warum pro Jahr eine solche Wassermenge gehoben werden muss. Das Wasser, dass dann wieder in die Spree gegeben wird, beinhalte außerdem zu viel Sulfat. Es sei im Leag-Antrag nicht geregelt, wie der Konzern die Sulfatmenge im Wasser reduzieren kann.