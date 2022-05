Neuer Verbund in der Lausitz will für Energiewende-Jobs qualifizieren

In Lübbenau (Oberspreewald-Lausitz) ist am Mittwoch ein neuer Qualifizierungsverbund für Jobs im Energiesektor an den Start gegangen. An dem "Qualifizierungsverbund Lausitz für Erneuerbare Energien" (QLEE) beteiligen sich unter anderem der Energiekonzern Leag, der Bundesverband Erneuerbare Energien (BEE) und das Institut für betriebliche Bildungsforschung.

Die Partner hätten sich vorgenommen, "die Lausitz für die Zukunft zu qualifizieren", so der Weiterbildungsleiter der Leag, Martin Heusler. Der Verbund ermögliche es der Leag, Mitarbeiter im Bereich der Erneuerbaren Energien auszubilden. Die Leag setzt bei der Stromerzeugung bislang vor allem auf fossile Energieträger, beispielsweise auf Braunkohle.

"Es geht hier nicht um den Ausbau der Erneuerbaren, sondern um die Qualifizierung der Menschen", sagt Jan Hinrich Glahr vom Verband BEE. Der Fachkräftebedarf in der Branche werde, vor allem zukünftig, immer größer. Diese wolle man in der Region gewinnen.