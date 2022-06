Waggon-Reparatur siedelt sich in Großräschen an

In Großräschen im Landkreis Oberspreewald-Lausitz soll noch in diesem Jahr eine Wartungshalle für Eisenbahnwaggons entstehen. Das sagte Bürgermeister Thomas Zenker (SPD) dem rbb. Demnach will sich das Eisenbahnlogistik- und Waggonvermietungsunternehmen VTG in der Seestadt ansiedeln. 50 Arbeitsplätze sollen mit der Wartungshalle entstehen. Das bestätigte auch das Unternehmen dem rbb am Mittwoch.

Laut Zenker wird die Wartungshalle auf einem Gelände im Gewerbegebiet "Sonne" entstehen, auf dem bis vor 20 Jahren eine Brikettfabrik und ein Hochbunker standen. "Das ist die letzte Fläche, die als Erschließungsfläche vorbereitet wurde", so Zenker. VTG bestätigte dem rbb, dass ein sechs Hektar großs Stück Land inklusive Bahnanschluss gekauft worden sei.



VTG habe etwa 50.000 Waggons in seinem Bestand. Die Wartungshalle in Großräschen wird die fünfte des Unternehmens in Deutschland. "VTG ist einer der größten Vertragspartner der BASF und der Bahn", erklärt Zenker. Das Unternehmen passe gut in das mittelständische Firmenprofil der Stadt.

Der Wartungsbetrieb soll Mitte des nächsten Jahres beginnen. Neben der Halle will VTG auch weitere Gleise errichten.