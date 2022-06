Das deutsch-kanadische Unternehmen "Rock Tech Lithium" wirbt für seine geplante Industrieansiedlung in Guben (Spree-Neiße) um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gesucht werde "im Grunde das komplette Portfolio, um einen 24-Stunden-Sieben-Tage-die-Woche-Betrieb zu leisten", sagte Projektleiter Peter Lambooy auf einem Infotag in Guben am Dienstag. Die Liste reiche vom "Anlagendirektor bis hin zum Sicherheitsbeamten und der Assistentin", so Lambooy.

"Rock Tech Lithium" will noch in diesem Jahr damit beginnen, in Guben den europaweit ersten Lithiumhydroxid-Konverter zu bauen. Lithiumhydroxid ist ein elementarer Bestandteil von Autobatterien, der trotz Tesla-Ansiedlung in Grünheide (Oder-Spree) bisher nicht in Deutschland oder Europa hergestellt wird. Etwa 150 Mitarbeiter sollen das am Gubener Standort zukünftig ändern. Geplante Investitionssumme: rund eine halbe Milliarde Euro.

Der Rohstoff kommt aus der unternehmenseigenen Mine in Kanada und soll in Brandenburg verarbeitet werden. Das passiert bisher meist in China.