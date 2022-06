Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hat Berichten widersprochen, nach denen es möglich ist, dass die sich in Reserve befindlichen Kraftwerksblöcke in Jänschwalde (Spree-Neiße) bald wieder zur Stromproduktion genutzt werden könnten. Laut Steinbach bleiben die zwei Blöcke zwar länger in der Reserve als geplant, allerdings um im Notfall Fernwärme zu produzieren.

Steinbach erklärte am Montagabend in rbb|24 Brandenburg aktuell aber, dass damit Steinkohlekraftwerke, nicht Braunkohlekraftwerke gemeint seien. Die zwei betreffenden Blöcke des Kraftwerks in Jänschwalde sollen dennoch länger als ursprünglich geplant in Reserve bleiben. "Sie wären normalerweise jetzt ganz vom Netz genommen und zurückgebaut worden, das wird sich sicherlich zeitlich verzögern", so Steinbach. "Hier will man diese Reserve behalten, mit dem Ziel der Fernwärmeversorgung in der Lausitz", erklärte der Wirtschaftsminister.

Das Kraftwerk Jänschwalde produziert Fernwärme für die Städte Cottbus und Peitz. Mit dem Ende des Kraftwerks sollte diese Aufgabe von einem neuen Gas-Heizkraftwerk in Cottbus übernommen werden. Wegen der unsicheren Versorgungslage mit Gas aus Russland soll Jänschwalde offenbar eine verlässliche Alternative darstellen.

Momentan koste Erdgas etwa sechs Mal so viel wie vor dem Krieg in der Ukraine, erklärte Steinbach. Die Versorgungslage sei derzeit angespannt, aber nicht kritisch.