Leag hält an Plänen für Gaskraftwerke fest

Trotz der durch den Krieg in der Ukraine unsicheren Versorgungslage mit Erdgas hält der Energiekonzern Leag an seinen Plänen zur Errichtung zwei neuer Gaskraftwerke fest. Das erklärte der Leiter des Leag-Kraftwerksmanagements, Thomas Hörtinger, in einem Interview auf der Webseite des Unternehmens [www.leag.de].

Die Leag wolle dafür die bereits vorhandenen Kraftwerksstandorte in Schwarze Pumpe (Spree-Neiße) und im sächsischen Lippendorf bei Leipzig nutzen. Dort gebe es bereits Anschlüsse an das Gasnetz, so Hörtinger.