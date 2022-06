Laut Leag werden beide Kraftwerksblöcke nun wieder für einen befristeten Dauerbetrieb vorbereitet, "um einen Beitrag zur Versorgungssicherheit mit Strom und zur Reduzierung des Gasverbrauchs in Deutschland leisten zu können", wie es in der Mitteilung heißt.

Der Energiekonzern Leag bereitet derzeit das Wiederanfahren zweier Kraftwerksblöcke im Kraftwerk Jänschwalde (Spree-Neiße) vor. Das teilte die Leag am Donnerstag mit. Die beiden Blöcke E und F befinden sich aktuell in der Sicherheitsbereitschaft - produzieren also keinen Strom.

Zudem müsse die Versorgung mit Braunkohle aus den Lausitzer Tagebauen sichergestellt werden, heißt es von der Leag. So sei die bundesgesetzliche Feststellung der energiepolitischen und energiewirtschaftlichen Notwendigkeit der Tagebaue nötig, so das Unternehmen. Die geplante Laufzeit der Tagebaue, beispielsweise des Tagebaus Jänschwalde, ist davon allerdings nicht betroffen. Der Tagebau soll seinen Betrieb planmäßig Ende 2023 einstellen.

Vor der Ausschussanhörung stellt die Leag allerdings Bedingungen für ein mögliches Wiederanfahren der Kraftwerksblöcke. So müsse es Ergänzungen im Gesetzesentwurf geben. Der Konzern fordert in seiner Mitteilung, dass die Blöcke E und F für die Dauer ihres möglichen Einsatzes von den Auflagen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zur Einhaltung von Emmissionsgrenzwerten befreit werden.

Derzeit befinden sich die Blöcke E und F in einer vierjährigen Sicherheitsbereitschaft. Nach der aktuellen Gesetzeslage ist der Einsatz der Blöcke nur in Notfallsituationen und nur für wenige Stunden vorgesehen - zur "Deckung des lebenswichtigen Bedarfs an Elektrizität". Block F sollte demnach zum 1. Oktober 2022, Block E ein Jahr später endgültig stillgelegt werden.

Die Stromproduktion und die Fernwärmeversorgung von Cottbus und Peitz werden seit der Reserve durch die vier verbliebenen Blöcke A bis D sichergestellt.

Um die Blöcke wieder anfahren zu können, würden derzeit die nötigen Instandhaltungsarbeiten durchgeführt und zusätzliches Kraftwerkspersonal eingestellt. "Die Anforderungen, die an die seit drei bzw. fast vier Jahren stillstehenden Blöcke für eine Rückkehr in den Markt gestellt werden, gehen weit über das in der Sicherheitsbereitschaft Verlangte hinaus", so die Leag in ihrer Mitteilung.