Der Tagebau- und Kraftwerksbetreiber Leag hat eine Sondergenehmigung für den Betrieb zweier Blöcke im Kraftwerk Jänschwalde beantragt. Das bestätigte das Brandenburger Landesamt für Umwelt dem rbb am Dienstagabend.

Die Leag will mit der Sondergenehmigung erreichen, dass zwei Kraftwerksblöcke, die Blöcke E und F, wieder in Betrieb genommen werden dürfen. Sie befinden sich aktuell noch in der Reserve und sollten ursprünglich in diesem, beziehungsweise im nächsten Jahr komplett außer Betrieb gesetzt werden.