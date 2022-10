Fischer haben in Peitz (Spree-Neiße) am Montag mit der traditionellen Karpfenernte begonnen. Zunächst sollte der große Speisefisch-Teich, der Teufelsteich, abgefischt werden, sagte der Geschäftsführer der Teichgut Peitz GmbH, Gerd Michaelis, dem rbb. Dabei erwarte man erste Anhaltspunkte, wie die Ernte in diesem Jahr ausfallen werde, so Michaelis weiter. Zudem seien bereits kleinere Fische aus den Satzfischteichen in andere Gewässer umgesetzt worden.

Aufgrund des warmen Sommers rechnet Michaelis allerdings mit einer geringeren Ernte. "Warmer Sommer heißt, der Stoffwechsel der Fische ist sehr aktiv, die fressen sehr viel und bewegen sich sehr viel. Das führt dann doch zu geringeren Stückmassen im Abfischergebnis, mit denen wir nicht ganz zufrieden sind."