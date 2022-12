Der Chemiekonzern BASF in Schwarzheide (Oberspreewald-Lausitz) will seinen Strombedarf künftig stärker aus erneuerbaren Energien decken. Das setze höhere Anforderungen an die Versorgungsinfrastruktur, deshalb soll das werkseigene Stromnetz für mehr als 100 Millionen Euro modernisiert und erweitert werden, teilte die BASF am Dienstag mit.



Das sei die größte Investition in die Infrastruktur des Standorts seit der Übernahme durch die BASF im Jahr 1990, heißt es. Dadurch soll zum Beispiel auch Strom aus dem eigenen Solarpark problemlos ins Werksnetz eingespeist werden.