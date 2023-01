Alle 21 Bewohner eines Seniorenheims im Havelland mussten am Donnerstag umziehen: Weil die Pflegekräfte ihren Dienst verweigerten, wurden die Senioren in andere Heime gebracht. Hintergrund ist offenbar ein Streit mit dem Betreiber.

Die Lohnerhöhungen sehen in den einzelnen Bereichen unterschiedlich aus. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst bekommen laut Gewerkschaft 4,25 Prozent mehr Geld. Bei den Beschäftigten in der Pflege und Betreuung steigt das Einkommen um 8,5 Prozent. Mitarbeitende im Fahrdienst, in der Küche, in der Wäscherei und in der Verwaltung bekommen 10,75 Prozent mehr. Außerdem sinkt die Arbeitszeit bei einer Vollbeschäftigung bei vollem Lohnausgleich von 40 auf 39,5 Stunden pro Woche.

Der Ortsverband Spreewald des ASB engagiert sich nach eigenen Angaben in den Spreewaldstädten Lübbenau, Vetschau (beide Oberspreewald-Lausitz) und in deren Umgebung unter anderem in der Altenhilfe, der Kinder- und Jugendhilfe, dem

Katastrophenschutz und als Betreiber der Rettungswache in Vetschau.