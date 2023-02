Der Agrarbetrieb Röderland GmbH in Bönitz (Elbe-Elster) soll an eine Immobilienfirma aus Leipzig verkauft werden. Das haben die Gesellschafter der GmbH entschieden, teilte am Dienstag der Geschäftsführer Steffen Höppner mit. "Die 30 Gesellschafter haben sich mit einer Mehrheit von 90 Prozent aller Stimmen dafür entschlossen, ihre Geschäftsanteile an der Gesellschaft an die Quarterback Immobilien AG zu veräußern."

Eine Verkaufssumme wird in der Mitteilung nicht genannt. Bei der Entscheidung sei aber "keineswegs oder gar vorrangig die Höhe der gebotenen Kaufpreise" ausschlaggebend gewesen sein, heißt es. Nach rbb-Informationen von vergangener Woche hatte ein in Berlin lebender Landwirt acht Millionen Euro für den Betrieb geboten, das Immobilienunternehmen rund zwei Millionen Euro mehr.