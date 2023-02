Die Sparkasse Spree-Neiße im Süden Brandenburgs will keine Kündigungen aufgrund nicht angenommener AGB aussprechen. Das erklärte der Vorstandsvorsitzende Ulrich Lepsch auf rbb-Nachfrage. Hintergund ist, dass die Berliner Sparkasse rund 17.000 Kündigungen ausgesprochen hatte, nachdem diese die neuen Geschäftsbedingungen nicht angenommen hatten.

99,74 Prozent aller Kunden hätten sich zurückgemeldet und ihr Einverständnis zu den neuen Geschäftsbedingungen erklärt, so Lepsch. Den übrigen Kunden habe man eine Frist von drei Monaten gesetzt. Sollten die Konten in diesem Zeitraum weiter genutzt werden, gehe die Sparkasse von dem Einverständnis zu den neuen Bedingungen aus, so Lepsch. "Dann gibt es noch ein paar wenige, da schauen wir mal. Aber kündigen wollen wir nicht", so der Vorstandsvorsitzende.