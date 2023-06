Wie in den Vorjahren werden die Gurken auf etwa 500 Hektar im Spreewald angebaut. Die Anbaufläche stagniere bereits seit einigen Jahren, sagte Melanie Kossatz vom Spreewaldverein in Lübben (Dahme-Spreewald).

Die Ernte der Spreewaldgurke hat begonnen. Die "Gurkenflieger", also die Erntemaschinen, auf denen Helfer im Liegen das Gemüse ernten, sind in den kommenden Wochen auf den Feldern unterwegs.

Laut Spreewaldverein waren die Wachstumsbedingungen bei der Erstbepflanzung ungünstig: Nachtfrost habe dafür gesorgt, dass nachgepflanzt werden musste. Auch die niedrigen Temperaturen hätten zu schlechtem Wachstum geführt. Die Rückstände seien wiederum durch günstiges Wetter im Mai ausgeglichen worden.

Etwa 3.000 Erntehelfer sind nun in den Spreewälder Anbaubetrieben im Einsatz. Acht Betriebe gibt es laut Spreewaldverein in der Region, in sieben verarbeitenden Betrieben werden die Gurken schließlich eingelegt und in Gläser abgefüllt. Melanie Kossatz vom Spreewaldvereinein erklärte, dass sich alle Betriebe freiwillig dazu verpflichtet hätten, zu 100 Prozent Gurken aus der Region zu verwenden. Die EU-Regularien zur "geschützten geographischen Angabe", unter die auch die Spreewaldgurke fällt, erlauben allerdings einen Zukauf von 30 Prozent.

Schwierigkeiten sehen die Bauern nach eigenen Angaben in den hohen Lohnkosten. Etwa 70 Prozent des Umsatzes entfielen allein darauf, sagte etwa Heinz-Peter Frehn, Geschäftsführer eines Gurkenhofes in Schöneiche bei Steinreich (Dahme-Spreewald). Ein wichtiges Ziel der anbauenden Betriebe sind laut Spreewaldverein zudem EU-weit einheitliche Regeln, etwa zum Pflanzenschutz.