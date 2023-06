Der Drehgestellhersteller Transtec F&E Vetschau GmbH (Oberspreewald-Lausitz) hat am Freitag die Produktion eingestellt. Das Unternehmen ist insolvent. Es schließt nach über 150 Jahren Firmengeschichte. 72 Mitarbeiter verlieren ihre Jobs.

In Vetschau wurden aus rohen Stahlblechen Drehgestelle und andere Teile für Züge produziert. Die Drehgestelle sind unter anderem in den roten Doppelstockzügen der Bahn, in der Berliner S-Bahn und in indischen U-Bahnen verbaut.