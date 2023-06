Das Bündnis von Klimaschutz-Organisationen will von 12 Uhr bis 16 Uhr demonstrieren. Erwartet wurden bis zu 2.000 Teilnehmer in der Lausitz. Sie reisen mit Bussen und mit der Bahn aus ganz Deutschland an.



Neben der Forderung, dass auch in Ostdeutschland schneller aus der Kohleverstromung ausgestiegen wird, um die internationalen Klimaziele einhalten zu können, gibt es auch Rufe nach einem sozial gerecht gestalteten Strukturwandel, faire Lösungen für die Arbeitskräfte in der Kohle und Chancen für junge Lausitzer.



Nach geltenden Gesetzen endet die Kohleverstromung in der Lausitz spätestens 2038. Die Bundesregierung will das idealerweise auf das Jahr 2030 vorziehen.