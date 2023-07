"Es ist nach wie vor ein Problem, die Ersatzteilbereitstellung", sagte Starick mit Verweis auf nach wie vor bestehende Probleme bei manchen Lieferketten. Zudem sei auch der Dünger teurer geworden. "In Summe sind das alle Betriebsmittel, das muss man letztendlich an den Verbraucher weitergeben", so Starick.

Verantwortlich sind laut Starick vor allem gestiegene Kosten in zahlreichen Bereichen. So sei der Kraftstoff teurer geworden, der Mindestlohn habe die Personalkosten erhöht und die Verfügbarkeit der nötigen Technik habe sich verschlechtert.

Die Brandenburger Bauern erwarten in diesem Jahr eine der teuersten Ernten überhaupt. Das sagte Bernd Starick, Vorstandsmitglied des Landesbauernverbandes Brandenburg am Donnerstag dem rbb.

Zuletzt hatte in Brandenburg die Ernte der Gerste begonnen. Die Erträge seien je nach Boden und Niederschlag durchschnittlich, sagte Thomas Göbel, Präsident des Südbrandenburger Bauernverbandes. Allerdings bereite ihm die Qualität Sorgen. "Wir haben sehr viele Schmachtkörner in dem Getreide", so Göbel. So werden nicht voll ausgebildete Körner bezeichnet, die beispielsweise keinen Mehlkörper haben.