Bauml Donnerstag, 26.10.2023 | 13:31 Uhr

"Cottbuser Mietspiegel soll nach 12 Jahren aktualisiert werden"

(Einfache)Mietspiegel "sollen" im Abstand von zwei Jahren der Marktentwicklung angepasst werden.

Das galt auch schon vor 2021.

Der qualifizierte Mietspiegel "ist" im Abstand von zwei Jahren an die Marktentwicklung anzupassen und nach 4 Jahren neu zu erstellen. Das ist auch nicht neu.



Berlin hat auch nur einen einfachen Mietspiegel; könnte also auch mit Anpassungen 12 Jahre warten.

Warum soll das nur in Cottbus möglich sein?