Mit Hilfe einer millionenschweren Förderung soll ein Cottbuser Start-up einen Roboterarm entwickeln, der durch Gehirnströme gesteuert wird. Dafür will das Unternehmen zunächst große Datensätze sammeln.

Stephen Hawking war ein britischer Physiker, der wegen einer Erkrankung des Nervensystems fast sein gesamtes Leben auf einen Rollstuhl angewiesen war. Nach einer Lungenentzündung im Jahr 1985 konnte Hawking auch nicht mehr sprechen und nutzte seitdem für die Kommunikation mit seinen Mitmenschen einen Sprachcomputer, den Hawking durch Gesten und seine Finger steuern konnte.

Doch am Zusammenspiel von Mensch und Maschine wird weiter geforscht - auch das Cottbuser Start-up Zander Laboratories GmbH ist in diesem Bereich tätig. Am Freitag bekam das Cottbuser Start-up einen Forschungsauftrag über 30 Millionen Euro.