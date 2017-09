Ein Elch hat am Freitagvormittag Polizei und Feuerwehr in Templin (Uckermark) in Atem gehalten. Zunächst überraschte er Schulkinder in der Mittagspause. Anschließend wanderte das Tier durch die Gartensparte und dann wieder in Richtung Ortsausgang. Von dort zog der Bulle am frühen Nachmittag weiter über die abgeernteten Felder am Annenwalder Weg in Richtung Landesstraße Templin – Lychen.