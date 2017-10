Antenne Brandenburg | Studio Frankfurt | 2.10.2017 | Autor: Marcus Groß

Rassistischer Übergriff in Brieskow-Finkenheerd - Ein Schweinekopf im Vorgarten

02.10.17 | 19:04 Uhr

In dem kleinen Ort Brieskow-Finkenheerd leben 2.400 Menschen, auch eine syrische Familie mit vier kleinen Kindern. Die Eltern arbeiten, die Kinder gehen hier zur Schule. Die Familie ist gut in Brandenburg angekommen. Doch rassistische Störer lassen sie nicht in Ruhe. Von Marcus Groß

An die Aufkleber an den Laternen hat sich Mohammad Aboulreesh inzwischen gewöhnt. "Geht nach Hause", liest der junge Mann die arabischen Schriftzeichen ganz selbstverständlich auf deutsch vor. Die Sticker sind von einer deutsch-nationalen Gruppe. Seit zwei Jahren lebt der heute 18-jährige Syrer in Brieskow-Finkenheerd. Ebenso wie die Familie seines Bruders. Sie sind froh, dass sie den Krieg in Syrien hinter sich lassen konnten und wollen nur ihre Ruhe. "Wir verstehen uns gut mit den Leuten hier", sagt Mohammad, "wir wollen keinen Ärger machen."



Mohammad Aboulreesh mit Gemeindevertreter Lars Wendland

Ein aufgespießter Schweinkopf vor der Tür

Als Freitagabend Mohammad Aboulreeshs Handy klingelt, ist sein Bruder am Apparat, und er ist völlig aufgelöst. Vor seiner Haustür steht ein Schweinskopf, aufgespießt auf einen Stock. Sofort macht sich Aboulreesh auf dem Weg zu seinem Bruder. "Bei uns heißt das es wird was passieren. Jemand will dich umbringen", sagt er. Um sich selbst macht sich der junge Mann keine Sorgen, aber die Kinder seines Bruders tun im Leid. Er versteht nicht, wer seiner Familie Angst machen will, woher diese Wut kommt, warum gerade seine Familie Opfer dieser rassistischen Geschmacklosigkeit wurde. "Wir haben niemandem was getan", sagt er.

Staatsschutz ermittelt

Mohammad alarmiert sofort die Polizei. "Wir können einen fremdenfeindlichen Hintergrund nicht ausschließen", sagt Ingo Heese, Pressesprecher der Polizei Frankfurt (Oder). Deshalb ermittelt nun der Staatsschutz. "Als Sachverhalt selbst erfüllt der Schweinekopf den Straftatbestand einer Beleidigung, aber wir müssen auch die Gesamtumstände betrachten und mit berücksichtigen“, sagt Ingo Heese, Pressesprecher der Polizei Frankfurt (Oder).

Rassistischer Aufkleber auf der Laterne vor dem Haus der Familie in Brieskow-Finkenheerd

Latenter Rassismus

Viele Flüchtlinge gibt es in Brieskow-Finkenheerd nicht, gerade mal acht Menschen sind in dem Ort untergebracht. Auch die Nachbarn verstehen nicht, was die Provokation mit dem Schweinskopf soll. Gemeindevertreter Lars Wendland ist erschüttert. Er setzt sich schon seit Jahren für die Integration der Geflüchteten in Brieskow-Finkenheerd ein. Dafür wurde er schon oft angefeindet. "Die Familie ist völlig integriert, die Kinder gehen in die Kita, in die Schule. Der Mann geht bei uns arbeiten, er ist auf dem Sportplatz aktiv." Auch er spürt einen latenten Rassismus den Flüchtlingen gegenüber. Für ihn ist das ein Grund, sich weiterhin zu engagieren. Die Familie von Mohammad Aboulreesh möchte die Sache am liebsten so schnell wie möglich vergessen und einfach nur in Frieden leben.