Im Kindergefängnis in Bad Freienwald passierte zu DDR-Zeiten Schlimmes: Kinder wurden als Verbrecher abgestempelt und in richtigen Knastzellen eingesperrt. Seit Donnerstag erinnert ein Mahnmal an das Leid dieser Kinder.

Heute befindet sich in dem Gebäude in Bad Freienwalde eine Polizeidienststelle - zu DDR-Zeiten mussten hier jedoch Jugendliche und Kinder, selbst ganz kleine, in vergitterten Zellen leben. Roland Herrmann, Vorsitzender des Opfervereins DDR-Kindergefängnis Bad Freienwalde, war als Vierzehnjähriger über ein halbes Jahr in diesem Gebäude eingesperrt. "Das hieß keine Toilette, kein Wasserhahn, die Notdurft auf dem Eimer, wir waren absolut isoliert, abgeschottet von der Außenwelt", sagt er.

An das Kindergefängnis in Bad Freienwalde und die, die hier zwischen 1968 bis 1987 eingesperrt waren, erinnert seit Donnerstag ein Mahnmal. Enthüllt wurde es von 30 Mitgliedern des Opfervereins, es soll von jetzt an diesen dunklen Fleck in der Geschichte der DDR sichtbar machen.