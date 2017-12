rbb|Marcus Groß Teresa Sadowska am Grab des Terroropfers Lukasz Urban | Bild: rbb|Marcus Groß

Breitscheidplatz-Opfer Lukasz Urban - "Der Terror ist auch bei mir in der Gemeinde angekommen"

14.12.17 | 17:31 Uhr

Das erste Opfer vom Breitscheidplatz war Łukasz Urban, der Speditionsfahrer aus Polen. Knapp ein Jahr nach dem Terroranschlag ist in Urbans Dorf die Trauer noch immer präsent. Ein Vor-Ort-Besuch bei Angehörigen und Betroffenen. Von Marcus Groß

Lange Zeit wusste niemand, was aus dem tödlichen Gefährt geworden war, das die Bundesanwaltschaft direkt nach dem Attentat am Berliner Breitscheidplatz beschlagnahmt hatte. Auch der Besitzer des schwarzen Lkw wusste von nichts. Er wurde, wie alle anderen Opfer am Abend des 19. Dezember 2016, unfreiwillig in einen Strudel aus Trauer und Schmerz hineingezogen.



Doch der Spediteur Ariel Zurawski aus Sobiemysl verlor in jener Nacht nicht nur seine Einnahmequelle, er verlor auch ein Mitglied seiner Familie. Der Fahrer des Lkw war sein Cousin Łukasz Urban, er war das erste Opfer Amris, noch bevor dieser mit der Zugmaschine und dem mit Stahl beladenen Anhänger in die Menschenmenge raste.



Der 37-jährige Urban wurde von Amri erschossen. Gleichzeitig traf der Terror all jene, die sich weit weg und in Sicherheit wähnten, aus heiterem Himmel.

Blick auf die Straße von Banie

Ein kleiner Ort hinter der Grenze

Wer mehr über den todbringenden Lkw und den ermordeten Fahrer erfahren möchte, muss sich ins Auto setzen und nach Polen fahren. Nur wenige Kilometer hinter der Grenze gelangt man in das kleine Örtchen Sobiemysl. Hier wohnt der Unternehmer Ariel Zurawski. Unfreiwillig ging sein Name um die Welt, denn er stand gut lesbar in blauen Lettern auf der zerstörten Frontscheibe der Zugmaschine. Gemeinsam mit seiner Mutter wohnt Ariel Zurawski in einem kleinen Einfamilienhaus, früher stand der Lkw vor seiner Tür. Das Gartentor steht weit offen, freundlich öffnet die Mutter die Haustür. "Mein Sohn ist nicht da", sagt sie. Ein Interview geben, möchte sie nicht. Bei der Erinnerung an das, was vor einem Jahr geschehen ist, füllen sich ihre Augen sofort mit Tränen.

im Interview | Bild: rbb|Marcus Groß

Der Lkw wurde entsorgt

Auch telefonisch ist ihr Sohn nicht zu erreichen. Seit dem Attentat war der Lkw nie wieder im Einsatz. Stattdessen entschied sich der Hersteller Scania, das Fahrzeug aus "ethischen Gründen" aus dem Verkehr zu ziehen. Es sei bereits verschrottet, erfuhr der rbb vor Ort.



Nach Angaben des Opferbeauftragten der Bundesregierung, Kurt Beck, griff auch Scania dem Spediteur dafür finanziell unter die Arme. Doch das Geld entschädigt nur einen Teil des Verlustes. Niemand kann der Familie den Cousin, Sohn, Vater und Ehemann zurückgeben. Der ermordete Lkw-Fahrer Łukasz Urban ließ eine Frau, ein Kind und verzweifelte Eltern zurück. Nur eine paar Orte weiter, in Roznovo, wohnt Henryk Urban, der Vater des Ermordeten mit seiner Frau. Noch immer fällt es ihm schwer, über das zu reden, was seinem Sohn zugestoßen ist. Der große, kräftige Mann kann seine Tränen nicht verbergen.



"Er war ein guter Mensch, niemand hier spricht schlecht über ihn", eigentlich will er nicht weitereden, doch etwas ist ihm wichtig. "Die Deutschen haben ihn verteidigt, als alle Medien gesagt haben, dass er der Terrorist sei. Aber er war es nicht. Auch in Polen hat man schlecht über ihn geredet, aber die Deutschen haben die Wahrheit herausgefunden." Dann ist das Gespräch vorbei, die Erinnerungen wiegen zu schwer.

Rondell in Banie soll den Namen des Terropfers tragen

Jeden Monat eine Messe für Łukasz Urban

Gerade in schwierigen Momenten spendet der Glaube Trost, ist Tadeusz Giedrys überzeugt. Er ist der Pfarrer der hiesigen katholischen Gemeinde und kümmert sich um die Familie des Verstorbenen. Jeden Monat hält er für ihn eine Messe, wenn die Eltern Zeit und Kraft finden, kommen sie vorbei. "Die Wunde blutet, sie müssen erst lernen, mit ihr zu leben", sagt der Pfarrer. Freude an einem normalen Leben zu finden, ist für die Familie nicht einfach. Erst 2013 haben die Eltern einen anderen Sohn zu Grabe tragen müssen, er nahm sich selbst das Leben. Auch er hinterließ eine Frau und ein Kind.

Gemeindevorsteherin von Banie, Teresa Sadowska | Bild: rbb|Marcus Groß

Ein Rondell soll nach Urban benannt werden

Nur ein kurzer Fußweg vom Friedhof entfernt liegt der einzige Kreisverkehr von Banie. Hier treffen wir die Gemeindevorsteherin Teresa Sadowska. Sie setzt alle Hebel in Bewegung, damit das Rondell in Zukunft den Namen Łukasz Urban trägt. "Der Terror ist auch bei mir in der Gemeinde angekommen", sagt sie am Straßenrand stehend.



"Immer noch sprechen die Menschen davon und fragen sich, warum ein junger Mann, ein Ehemann, ein Vater, sterben musste? Aber diese Frage kann uns niemand beantworten." Auch sie selbst sagt, sie sei nicht mehr so unbekümmert wie früher.



Wenn sie jetzt zum Weihnachtsmarkt nach Dresden fahre, dann denke sie an ihn. Doch nicht nur in Banie, auch im Rest von Polen werden sie den Anschlag vom Breitscheidplatz nicht so schnell vergessen.