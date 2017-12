Bild: imago/Westend61

Pflegebedürftige müssen künftig mehr zahlen - Heimplatz wird zur Kostenfalle

20.12.17 | 14:08 Uhr

Schlechte Nachrichten für Bewohner in Pflegeheimen: Die Kosten für ihre Betreuung steigen. In der Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt in Eggersdorf beispielsweise um bis zu 450 Euro pro Monat. Grund sind Lohnerhöhungen beim Pflegepersonal.



Bewohner in Pflegeheimen müssen künftig mehr für ihre Heimbetreuung zahlen. Teilweise sogar mehrere Hundert Euro. Hintergrund sind Lohnerhöhungen beim Personal. Dieter König ist an einer Nervenfunktionsstörung erkrankt. Anfangs ging es noch in den eigenen vier Wänden. Seit einem Jahr lebt der 81-Jährige im Pflegeheim der Arbeiterwohlfahrt in Eggersdorf. 1.360 Euro muss er schon jetzt für seinen Heimplatz zahlen. Ab Februar soll er 450 Euro mehr zahlen. Eine Sauerei, findet er.

Bis zu 700 Euro mehr für Personal

Die Erhöhung beschäftigt derzeit alle Heimbewohner. Die drastische Kostensteigerung wird mit Tariferhöhungen für das Pflegepersonal begründet. Bis zu 700 Euro mehr sollen sie erhalten. Laut Kati Karney, Personalleiterin beim AWO-Bezirksverband Ost, ist das Problem, dass es nicht genügend Personal in den Pflegeberufen gibt, weshalb man den wenigen Bewerbern die Stellen schmackhaft machen müsse. "Und insofern müssen die Arbeitsbedingungen attraktiv gestaltet werden und natürlich auch die Löhne und Gehälter", sagt Karney.



Betten bleiben leer

Deutschlandweit kommen nur 32 Bewerber auf 100 freie Stellen in der Pflege. In zehn Jahren sollen es allein in Brandenburg laut einer Prognose nur acht sein. Das bringt Pflegeeinrichtungen wie die der Arbeiterwohlfahrt in Schwierigkeiten. In Strausberg mussten sie sogar ein ganzes Haus schließen. 60 leere Betten - wegen fehlenden Personals. Für Angehörige von Pflegebedürftigen wie Klaus Hommel oder Gudrun Hohendorf sind Lohnsteigerungen für das Pflegepersonal längst überfällig. Den Schwarzen Peter schieben sie aber nicht der Arbeiterwohlfahrt zu, sondern dem Finanzierungssystem der Pflege. „Was uns stört, ist, dass alleine die Bewohner oder die Angehörigen herangezogen werden, um diese Preissteigerung zu bezahlen. Und die Pflegekassen oder andere Institutionen außen vorbleiben", sagt Hommel.

Im Notfall "Hilfe zur Pflege"

Die Leistungen der Pflegekassen bleiben tatsächlich gleich. Die steigenden Kosten von Unterbringung, Investitionen und Ausbildung von Mitarbeitern trägt der Heimbewohner - und genau das ärgert die Angehörige Gudrun Hohendorf: „Die Glaubwürdigkeit der Politik steht immer wieder infrage, weil jeder sagt, ich weiß und trotzdem passiert nichts.“ Das sieht man im Sozialministerium in Potsdam etwas anders. Wenn das eigene Geld nicht mehr ausreicht, so Arbeits- und Sozialministerin des Landes Diana Golze, dann hat man Anspruch auf „Hilfe zur Pflege“. Das bedeutet den Gang zum Sozialamt. Diese Zuschüsse zur Pflegeversicherung summierten sich im vergangenen Jahr in Brandenburg auf 55 Millionen Euro.

Nicht nur AWO-Einrichtungen betroffen

Betroffen von den Preiserhöhungen sind nicht nur Pflegebedürftige in AWO-Einrichtungen. Ein Sprecher der Stephanus-Stiftung bestätigte Antenne Brandenburg, dass die Selbstbeteiligung für Heimplätze im kommenden Jahr um 140 bis 190 Euro steigen wird. Bewohner der DRK-Einrichtungen in Erkner und Fürstenwalde müssen mit bis zu 55 Euro mehr im Monat rechnen. Mit Informationen von Riccardo Wittig