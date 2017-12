Schloß Königs Wusterhausen | Bild: Stadt Königs Wusterhausen

Provinz-Posse in Königs Wusterhausen - Bürgermeister soll sich bei sich selbst entschuldigen

12.12.17 | 16:02 Uhr

Stellen Sie sich einmal Folgendes vor: Der Bürgermeister einer Stadt muss sich bei sich selbst entschuldigen. Sie glauben, solch verrückte Situationen gibt’s nicht? Doch – in Königs Wusterhausen. Und die Posse scheint gerade erst zu beginnen.

Auslöser dieser Provinz-Posse ist die Kita am Kirchplatz in KW. Im vergangenen Jahr hat die Staatsanwaltschaft in Cottbus Ermittlungen gegen den damaligen Bürgermeister Lutz Franzke von der SPD und seinen Vize Jörn Perlick von der CDU aufgenommen. Es bestand der Verdacht der Untreue in Bezug auf den Neubau der AWO-Kita. Die Ermittlungen wurden aber eingestellt.

Jeder gegen Jeden

Interessant an der Sache: Die Anzeige kam vom jetzigen, neuen Bürgermeister – Swen Ennullat von den Freien Wählern. Und dieser wurde im Juli dieses Jahres auch selbst angezeigt. Und zwar von der Stadtverwaltung, vertreten durch den damaligen Bürgermeister – Lutz Franzke. Das Landeskriminalamt durchsuchte sogar Ennullats Haus. Laut seiner Partei allerdings erfolglos. Gesucht wurden zwei Aktenordner der Stadt zum Fall der Kita am Kirchplatz. Ennullat war von 2013 bis 2014 nämlich zuständiger Fachbereichsleiter. Auch dieses Verfahren wurde eingestellt.

Bild: rbb|Monika Kophal

Keine Einigung in Sicht

Derzeit gibt es keine Aussicht auf Ende der Querelen. Denn: Bürgermeister Ennullat will nun seinen Kämmerer und 1. Beigeordneten Jörn Perlick loswerden. Wir erinnern uns: Auch Perlick wurde damals als Vize des Bürgermeisters von Ennullat angezeigt. Außerdem will der jetzige Bürgermeister Ennulat, dass sich die Stadtverwaltung bei ihm entschuldigt, in Form einer Pressemitteilung. Das würde aber bedeuten, dass er sich als Bürgermeister bei sich selbst entschuldigen müsste. Schließlich ist er ja jetzt der Chef der Verwaltung.

Zoff wird auch nächste SVV beschäftigen

Es wäre aber auch irgendwie absurd, würde sich Ennullat bei sich selbst entschuldigen. Das hat er wohl inzwischen auch erkannt. Also sollen das nun die Stadtverordneten machen. Doch die sehen das auch nicht ein. Es gibt zu dem Thema jetzt sogar eine Beschlussvorlage. Die sollte eigentlich schon in der letzten Stadtverordnetenversammlung diskutiert werden, doch dazu fehlte am Ende die Zeit. Deshalb geht’s nun weiter im zweiten Teil der Sitzung. Mit Informationen von Monika Kophal Sendung: Antenne Brandenburg am Nachmittag, 12.12.2017, 16:10 Uhr