In Fürstenwalde ist für Samstag eine Pro-Palästina-Demo geplant. Das ergab eine Recherche von Antenne Brandenburg. Wie die Polizei mitteilte, sind 200 Teilnehmer angemeldet. Für die Kleinstadt in Oder-Spree ist eine solche Kundgebung ungewohnt. Von Angelika Fey

Es ist einer der längsten Konflikte unserer Zeitalters: Seitdem es den kleinen Staat Israel gibt, seit 1948 also, schwelt der Nahostkonflikt und ist jetzt auch in Ostbrandenburg angekommen. In Fürstenwalde ist für Samstag eine Pro-Palästina-Demonstation angekündigt. Angemeldet sind 200 Menschen. Zu möglichen Sicherheitsbedenken sagte eine Mitorganisatorin dem rbb: Die Gruppe wolle darauf achten, dass in Fürstenwalde keine Israel-feindlichen Parolen gerufen und keine Israel-Fahnen verbrannt werden. Darauf werde auch am Anfang der Versammlung über Mikrophon hingewiesen.

Es läuft also entweder jemand vom Landeskriminalamt mit, der arabisch spricht, oder ein vereidigter Dolmetscher. Bei den zwei vorherigen Demonstrationen in Frankfurt (Oder) und Fürstenwalde habe es keine Verstöße gegeben.

Wie bei jeder Demonstration gilt auch hier: Die Polizei hat dafür Sorge zu tragern, dass alles ordentlich abläuft und keine volksverhetzenden Parolen gerufen werden. Speziell bei den Pro-Palästina-Demos liegt das Augenmerk darauf, dass die Stimmung nicht in Judenhass umschwenkt. Weil aber bei diesen Demos Parolen oft auf arabisch gerufen werden, sorgt die Polizei vor, sagt Ingo Heese, Sprecher der Polizeidirektion Ost. Er versichert, dass grundsätzlich Demonstrationen mit nichtdeutscher Sprache von Beamten gesichert werden, die die Landessprache beherrschen, so dass die Polizei bei eventuellen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz reagieren kann.

Gegen Antisemitsmus vorzugehen, das ist eine Aufgabe von Emanuela Falenczyk. Sie ist die Integrationsbeaufrtagte der Stadt Frankfurt (Oder). Aber so weit sie wisse, sei Antisemitsmus bisher kein Problem in der Stadt. Auch die jüdische Gemeinde habe sich deshalb noch nicht an sie gewandt. Wer doch etwas beobachte, könne sie informieren. Sie meint, solange es keine antisemitischen Äußerungen oder Ausschreitungen gäbe, müsse daraus auch kein Thema gemacht werden.

Dennoch sind viele Menschen in Deutschland sehr wachsam, was Antisemitismus angeht. Das weiß auch Amal Abu Abdou. Sie lebt schon seit 16 Jahren in Fürstenwalde und stammt aus Palästina. Sie hilft mit, die Demonstration am kommenden Samstag in Fürstenwalde zu organisieren. Das Problem sei: Einige Teilnehmer stammen aus Syrien und seien neu in Deutschland und wüssten noch nicht, dass Parolen wie "Tod für Israel" oder Ähnliches in Deutschland ein Problem ist.