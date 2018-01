Gelesen wurde aus Sinclair Lewis‘ Roman "Das ist bei uns nicht möglich". Dort geht es um einen skrupellosen Populisten, der zum Präsidenten der USA aufsteigt und sich in dieser Position zum blutigen Diktator entwickelt. Nein, das Buch ist kein Konkurrenzprodukt zu Michael Wolffs "Fire and Fury". Der amerikanische Nobelpreisträger Lewis ist nämlich seit 1951 tot – das Buch hat er 1935 geschrieben.

Im Brandenburgischen Landesmuseum für Moderne Kunst in Frankfurt (Oder) wurde am Montagabend ein neuer Raum für Museumspädagogik eröffnet. Auf der sogenannten "Plattform" versammelten sich ungefähr vierzig Menschen für "Literatur und Debatte". Eine Reihe, die am Museumsstandort Cottbus schon gut läuft und jetzt nach Frankfurt exportiert wurde. Ich war als Reporter für Antenne Brandenburg vor Ort.

Vor allem aber wurden "die Medien" kritisiert. Ein Mann sagte, dass Antenne Brandenburg in den Nachrichten zu viel über Flüchtlinge berichte. Eine Frau erklärte, dass sie sich in den Medien weniger Kommentierung und mehr sachliche Information wünsche. Denn sie könne sich schon selbst eine Meinung bilden. Es gab aber auch Lob: Die Berichterstattung sei ausgewogen, sagten einige. Ein Anwesender forderte allerdings, dass man das auch mit einem niedrigeren Rundfunkbeitrag erreichen könne. Und schließlich gab es auch Leute, die vermuteten, dass bei den öffentlich-rechtlichen Medien vieles von oben, von der Regierung, gesteuert werde.

Ich sagte auch: "Ich bin nicht 'die Medien'. Ich bin ein Mensch. Ich habe einen Namen: Maximilian Horn. Man kann mit mir sprechen." Ich würde mir wünschen, dass die Zuhörer, Zuschauer und Leser wahrnehmen, dass in "den Medien" echte Menschen arbeiten. Wenn ich sehe, wie da am Wochenende in Cottbus Journalistenkollegen beschimpft oder sogar körperlich angegangen wurden, dann habe ich das Gefühl, dass manche Leute das vollständig ausblenden.

Am Montagabend wurde das übrigens anerkannt. Nach der Veranstaltung kamen einige Teilnehmer zu mir und sagten, dass sie meinen Gesprächsbeitrag gut fanden. Und auch ich habe einiges von der Veranstaltung mitgenommen. Denn genau so, wie es nicht "die Medien" gibt, gibt es auch nicht "die Medienkritiker". Ich habe an mir selbst festgestellt, dass ich schnell den Verschwörungstheoretiker wittere, sobald mir jemand mit Medienkritik kommt. Aber nicht jeder, der "die Medien" kritisiert, spricht zugleich auch von "Lügenpresse". Man muss genau zuhören.

Bei der Debatte habe ich viele sehr differenzierte Beiträge gehört. Beiträge, die nicht "die Medien" und auch nicht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Rundumschlag aburteilen, sondern vernünftige Verbesserungsvorschläge, die man sehr ernst nehmen muss. Diese guten Argumente in das tägliche Handeln aufzunehmen, wird vielleicht durch den Stolz des Journalisten manchmal verhindert. Dieser Stolz ist fehl am Platz.

Es gibt ein großes Misstrauen gegenüber Journalisten. Ich hoffe, dass durch Gespräche wie das in der Rathaushalle in Frankfurt am Montagabend Vertrauen gewonnen werden kann. Vertrauen in unsere Arbeit – auch in uns als Menschen. Mein eigenes Vertrauen als Journalist in die Zuhörer, Zuschauer und Leser wurde jedenfalls gestärkt.

Maximilian Horn ist Volontär an der Electronic Media School in Potsdam Babelsberg. Die Journalistenschule wird von rbb und der Medienanstalt Berlin-Brandenburg getragen.

Sendung: Antenne am Nachmittag, 23.01.2018, 15:10 Uhr