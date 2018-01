Der Landkreis Słubice hat ein neues Wappen. Und das ziert von nun an nicht mehr ein weißer, sondern ein roter Adler - darunter schlängelt sich die Oder. Doch die neue Farbe kommt nicht bei allen Polen gut an. Von Moses Fendel

Groß ist der Unterschied nicht, für Ärger sorgt er trotzdem: Der Adler auf dem neuen Wappen vom Landkreis Słubice ist von nun an nicht mehr weiß, sondern rot. Und genau das stört so einige Polen - denn auch Brandenburgs Wappen ziert ein roter Adler.

Zwar gaben in einer Umfrage des Onlineportals Słubice24.pl ganze 64 Prozent der Befragten an, dass sie das neue Wappen gut finden. Kritiker dagegen warnen vor einer schleichenden Germanisierung Polens.

Grzegorz Podruczny, Professor für Geschichte und Kunstgeschichte am Collegium Polonicum, ist einer derjenigen, die das neue Wappen kritisch sehen. Er habe zwar nichts gegen preußische, deutsche oder brandenburgische Geschichte, in dem heutigen Wappen von Słubice allerdings müssen diese keine Rolle spielen. "Man muss sich an der heutigen Geschichte und an der heutigen Realität orientieren", sagt Podruczny.

Ihn stört außerdem, dass keine lokale Geschichte erkennbar sei. Immerhin sei Brandenburg ein überregionaler Begriff. Auch zeige das Wappen nicht die Geschichte zum Landkreis Słubice. "So ein Wappen könnte es im heutigen Polen in allen Kreisen geben, die in der Nähe der Grenze zur ehemaligen Provinz Brandenburg liegen."