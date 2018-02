Der Theatermacher und Dichter Bertolt Brecht verbrachte mehrere Sommer in seinem Atelierhaus in Buckow (Mark). Dort arbeitet eine Künstlergruppe regelmäßig zu seinen Texten. Und findet: Brecht ist immer noch aktuell. Ihre besten Werke stellen sie nun aus.

Auf einem Gemälde schiebt ein hellgrauer Haifisch von rechts seinen Kopf mit gefletschten Zähnen ins Bild. Davor ist das ebenfalls graue Gesicht eines Mannes zu sehen. Am linken Bildrand blitzt eine blutbeflekte Messerklinge. So hat die Künstlerin Dorothée Irene Müller die berühmte Szene mit Mackie Messer aus Brechts Dreigroschenoper umgesetzt. Sie lebt seit 20 Jahren in Buckow(Mark) und hat dort die Künstlergruppe KÖ12 mitbegründet.

Das Bild von Mackie Messer hat Müller im Garten des Brecht-Weigel-Hauses, direkt am Schermützelsee, gemalt. In dem Atelierhaus, das einst Bertolt Brecht und Helene Weigel gepachtet hatten und in dem sie mehrere Sommer verbracht haben. "Ich weiß noch, wie ich da am See stand und gedacht habe: Hoffentlich kommt keiner - weil ich unglaubliche Hemmungen hatte, zu wissen, es guckt mir jemand beim Arbeiten zu", sagt sie. "Und natürlich kommen immer wieder Leute, hier ist im Sommer viel Betrieb."