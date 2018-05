Richtig große Flugzeuge sollen ausschließlich auf dem Flughafen BER landen - so zumindest steht es im Entwurf zur neuen Landesplanung von Berlin und Brandenburg. Die Betreiber der kleinen Flugplätze in Ostbrandenburg sehen durch solch eine Ausschlussklausel ihr Geschäft bedroht.

Für manch einen der Ostbrandenburger Regionalflugplätze könnte das auf zehn Jahre ausgelegte Strategiepapier der Landesregierung - sollte es tatsächlich so beschlossen werden - zu einem echten Problem werden. Denn seit Jahren halten sich die Flugplätze in Strausberg, Neuhardenberg, Eberswalde, Eggersdorf und Pohlitz mehr schlecht als recht über Wasser.

Viele Betreiber, so auch Uwe Hädicke vom Neuhardenberger Flugplatz, hofften, von der Eröffnung des großen Flughafens in Berlin profitieren zu können. Zum Beispiel, indem sie Airbusse bei sich landen lassen, die in die Reparatur müssen. Doch das wäre im Falle eines Beschlusses nicht erlaubt. "Aber warum nicht? Wir nehmen dem BER damit doch nichts weg", sagt Hädicke. "Wir wollen doch nur machen, was am BER nicht passt."