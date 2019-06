Nach dem Großbrand in der Strausberger Einkaufspassage "Handelscentrum" haben rund Dreiviertel der Geschäfte wieder geöffnet. Am Wochenende waren zwei Märkte komplett ausgebrannt. Teile der Decken sind eingestürzt.

Die Brandschäden sind unübersehbar: verkohlte Wellblechplatten sind in sich zusammengefallen, die Firmenlogos auf der Außenfassade teilweise beschädigt. Auch im Center selbst hat das Feuer seine Spuren hinterlassen, sagt Christoph Wilhelm. Er ist Pressesprecher der TLG Immobilien AG, die Eigentümerin des Handelscentrums ist. "Wir haben eine Fläche von 2000 Quadratmetern, die zerstört ist und eine nocheinmal so große Fläche, die noch aus statischen Gründen gesperrt ist."

Hinzu kommt, dass die 69 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr mittlerweile an ihre Grenzen stoßen. Denn es brennt in einer Tour: Fast täglich gehen - immer gegen Mitternacht - in der Strausberger Vorstadt Mülltonnen in Flammen auf. Und erst kürzlich musste die Feuerwehr einen Waldbrand auf etwa 30 Quadratmeter löschen. In der Nähe dieses Brandorts wurde ein junger Mann angetroffen und vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen hierzu laufen jedoch noch. Zusammenhang mit dem Brand im Handelscentrums besteht nach bisherigen Erkenntnissen nicht.