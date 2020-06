In Zeiten von Corona habe das Thema Schulden eine neue Brisanz erreicht, sagt Diakoniedirektorin Barbara Eschen zum Abschluss der bundesweiten Aktionswoche zur Schuldnerberatung, die am Freitag zu Ende gegangen ist.

"Wenn ich mir das vorstelle, dass da Menschen in Kurzarbeit sind, die haben natürlich mit einmal einen enormen Einbruch von ihrem laufenden Einkommen. Das kann man vielleicht ein, zwei oder auch drei Monate noch ganz gut hinbekommen. Aber danach ist es auch durch", sagt Barbara Eschen. Ein weiterer Punkt seien die vielen Betriebe, die durch die Krise in ihrer Existenz bedroht seien.

Aktuelle Zahlen zur Überschuldung in Brandenburg gibt es bisher zwar noch nicht, dafür aber eine Bilanz der Mittelbrandenburgischen Sparkasse. "Es gibt Menschen, die coronabedingt finanzielle Einbußen haben", sagt Sprecher Robert Heiduck, "Das sind bei unseren Kunden aber insgesamt nur etwa 350. Bei den vielen Tausend Kunden, die wir haben, ist das sehr, sehr wenig."

Tatsächlich gehe der Trend aktuell eher in die andere Richtung: "Die breite Masse hat sogar noch mehr Geld auf dem Konto als üblicherweise, weil sie in den vergangenen Wochen weniger Gelegenheiten hatte, das Geld auszugeben", sagt Heiduck, "Die Bürger horten so viel Geld, wie seit der Finanzkrise nicht mehr."

Der Konsum steht dabei zurück. Das sieht man auch an den Krediten. Laut Heiduck sind die Konsumenten-Kredite der Mittelbrandenburgischen Sparkasse im April um 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurück gegangen.