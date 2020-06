Schulen sollen nach den Sommerferien wieder in den Regelbetrieb gehen

Brandenburgs Schulen sollen nach den Sommerferien wieder in den Regelbetrieb gehen. Das hat Bildungsministerin Ernst am Donnerstag mitgeteilt. Unklar ist, ob der Abstand unter den Schülern weiterhin eingehalten werden muss. Schulen in der Region sehen Probleme. Von Marie Stumpf