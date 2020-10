Bauern in Märkisch-Oderland dürfen wieder auf ihre Felder

Afrikanische Schweinepest in Brandenburg

Im Osten des Landkreises Märkisch-Oderland dürfen Landwirte wieder ihre Felder bewirtschaften. Dies war wegen der Schweinepest in den vergangenen Tagen verboten. Um ihre Flächen im gefährdeten Gebiet freigeben zu lassen, müssen die Landwirte einen Antrag stellen. Voraussetzung ist, dass die Flächen vorher intensiv auf kranke oder tote Wildschweine abgesucht wurden. Behörden vom Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt überprüfen dann die Fläche und geben sie gegebenenfalls zur Bewirtschaftung frei.

Schon am Mittwoch hatte die Landesregierung Ausnahmen vom Verbot in den Landkreisen Oder-Spree, Spree-Neiße und Dahme-Spreewald erlaubt. Ab heute wäre Ackerbau und Fischerei auch in Märkisch-Oderland möglich.

