M.Stumpf/rbb Video: Brandenburg Aktuell | 28.12.2020 | Larissa Mass | Bild: M.Stumpf/rbb

Zollkontrollen an der Grenze nach Polen - Böllerverkauf trotz Lockdown

28.12.20 | 20:27 Uhr

In Deutschland ist der Böllerverkauf in diesem Jahr untersagt. In polnischen Grenzstädten sind die Feuerwerkskörper aber noch erhältlich. Doch für Berliner und Brandenburger gelten stremge Quarantäneregeln, wenn sie nach Polen fahren. Von Fred Pilarski



Auch wenn in Polen seit dieser Woche schärfere Lockdown-Regeln gelten: Feuerwerk kann man in den Grenzorten weiterhin kaufen. Grenzbasare und größere Einkaufszentren sind zwar weitgehend geschlossen. Einzelne Geschäfte haben allerdings geöffnet, so auch in Slubice, der angrenzenden Partnerstadt von Frankfurt (Oder). Der Andrang deutscher Kunden hält sich in Grenzen, nicht nur wegen der vielen Böllerverbotszonen in deutschen Innenstädten. Es hätte in den letzten Tagen ständig Mails und Anrufe verunsicherter Kunden gegeben, ob denn überhaupt geöffnet sei und ob man über die Grenze kommen könne, erzählt Verkäuferin Alica Loba. "Dieses Jahr ist es wirklich komisch."



Quarantäne gilt nun auch für Berliner

Der kleine Grenzverkehr nach Polen ist durch die Quarantäne-Regeln stark eingeschränkt. Wer glaubt, zum Tanken oder Shoppen kurz nach Polen fahren zu müssen, muss sich anschließend in eine zehntägige Quarantäne begeben. Nachdem die Regel bis zum vergangenen Dienstag nur für die Brandenburg galt, müssen auch Berliner nun in Quarantäne.

Niedersachsen zieht es zum Böllerkauf nach Polen

Dennoch finden einige deutsche Käufer den Weg in die Böllerläden. rbb-Reporter trafen unter anderem eine Kundin aus Hannover, die sich mit Raketenbatterien eindeckte. In Niedersachsen gilt wie in mehreren anderen Bundesländern nach wie vor eine Regelung, die es zulässt, dass man sich im Rahmen des kleinen Grenzverkehrs in Nachbarstaaten bis zu 24 Stunden aufhalten darf, ohne in Quarantäne zu müssen. Sowohl Bundes- als auch Brandenburger Landespolizei führen an den Grenzübergängen Stichproben durch und weisen dabei auf die Quarantäne-Regeln hin. Wenn es sich dabei offenbar um quarantänepflichtige Reisende handelt, werden deren Daten auch an die Gesundheitsämter weitergegeben, bestätigte ein Sprecher der Polizeidirektion Ost dem rbb.

Feuerwerks-Geschäft in Slubice | Bild: rbb / M.Stumpf

Gefährliche Böller

Unterdessen verstärkt auch der Zoll wieder seine Kontrollen an der Grenze. Auf dem Lkw-Platz an der A12 in Frankfurt (Oder) kontrollieren Zollbeamte stichprobenartig die Autos von Einreisenden. In Polen werden immer wieder Böller verkauft, die nicht über das europäische CE-Sicherheitskennzeichen verfügen oder bei denen dieses gefälscht ist. Wer solche nicht zugelassenen Produkte einführt, verstößt nicht nur gegen das Zoll-, sondern auch gegen das Sprengstoffrecht und macht sich strafbar. Dies kann zu empfindlichen Geld- oder sogar Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren führen.



verbotener Böller: Handgranatenimitat aus Polen | Bild: Marie Stumpf

"Splitterradius 30 Meter"

Derartige Feuerwerkskörper sind oft aus Industriesprengstoffen gefertigt und können zu lebensbedrohlichen Verletzungen führen. Siegmund Poloczek vom Frankfurter Hauptzollamt zeigt einem rbb-Team eine Packung von Böllern, die unter dem Namen "Dum-Bum" verkauft werden. Deren Explosion wird durch das Entfernen eines Sicherungssplints ausgelöst. "Augenscheinlich sind das Handgranatenimitate", sagt Poloczek, "Splitterradius: 30 Meter."