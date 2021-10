Besonders beliebt ist Eberswalde bei Berliner:innen. Zuletzt war bereits von einem "zweiten Kreuzberg" die Rede. Seit 2018 sind nach Angaben der Stadtverwaltung rund 1.500 Menschen aus Berlin in die Kreistadt gezogen. Rund die Hälfte von ihnen lässt sich demnach in den Stadtteilen Ostende, Stadtmitte und im Leibnizviertel nieder. Viele Eberswalder:innen sehen das mit gemischten Gefühlen. Einerseits freuen sie sich über den Zuzug, andererseits haben sie Angst davor, verdrängt und abgehängt zu werden.

Einer von Ihnen ist Roberto Gottstein. Er hatte eine schöne Altbauwohnung, doch dann musste er raus. "Aufgrund von geplanten Umbauten, Klimaschutz und so", erzählt er. "Wir hätten danach wieder reingekonnt, aber der Preis wäre dann ungleich höher gewesen", so Gottstein. Der 40-Jährige ist in Eberswalde geboren. Er und andere Alteingessesene haben über die Jahre einen deutlichen Wandel in der Stadt bemerkt. Gottstein hat den Eindruck, dass die zahlungskräftigen Zuzügler:innen die Mietpreise in der Stadt nach oben treiben und die gebürtigen Eberswalder:innen an den Stadtrand drängen. "Wir haben Angst, dass Eberswalde für besserverdienende Leute, die in Berlin arbeiten, einfach nur eine Schlafstätte wird", sagt Gottstein. Das würde die Kultur weniger fördern als gefährden.