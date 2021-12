Uckermark - Überspannung im Stromnetz zerstört massenhaft Heizungen

Di 21.12.21 | 17:06 Uhr | Von Riccardo Wittig

Audio: Antenne Brandenburg | Riccardo Wittig | 21.12.2021 | Bild: Riccardo Wittig

Schäden in vielen Haushalten: Eine plötzliche Schwankung im Stromnetz hat in mehreren Dörfern in der Uckermark zahlreiche Elektrogeräte und Heizungen außer Kraft gesetzt. Doch die Versicherung trägt nicht alle Kosten. Nun regt sich Unmut.

Bei Familie Kolle in Biesenbrow schlagen Funken aus einem Küchenrührgerät, bei Familie Kühl in Leopoldsthal geht das Hoftor nicht mehr auf, Familie Krienke aus Polßen hat kein warmes Wasser - es sind nur drei Beispiele einer hohen Schadensbilanz nach einer Störung im Stromnetz zwischen Angermünde und Gramzow in der Uckermark. Was ist passiert? Am 27.09.2021 reißt an einer 20-KV- Freileitung ein Leiterseil. Dies geschieht in der Nähe des Angermünder Ortsteils Görlsdorf. Durch die Leiterunterbrechung in der Spannungsebene "Mittelspannung" kommt es zu "Spannungsverschiebungen" im Niederspannungsnetz der versorgenden Ortsnetzstationen. Daraufhin entstehen sogenannte Spannungsanhebungen beziehungsweise Spannungsabsenkungen bei vielen Endkunden. Mit Folgen.

Genaue Anzahl betroffener Haushalte ist unklar

"Leider kann in dem Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden, dass auch im Einzelfall Geräte beschädigt wurden", heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme der zuständigen E.dis Netz GmbH. Betroffen sind zahlreiche Haushalte in den Gemeinden Kerkow, Görlsdorf, Wilmersdorf, Greiffenberg, Bruchhagen, Günterberg, Schmiedeberg, Polßen, Briest, Golm, Fredersdorf, Zichow, Wendemark und Passow. Die genaue Zahl steht nicht fest. Das Unternehmen ist der regionale Netzbetreiber in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. 79.000 Kilometer umfasst sein Stromnetz. Nach eigenen Angaben investiert das Unternehmen 100 Millionen Euro jedes Jahr in das Netz. Vergleichbare Vorfälle gebe es nur selten, heißt es in dem Schreiben der Gesellschaft.



Wie es dennoch zum befürchteten Riss der Freileitung kommen konnte, teilte die E.dis Netz GmbH dem rbb nicht mit. Die Anlage sei turnusgemäß gewartet worden, zuletzt im August 2018. Darüber habe man auch alle Kunden informiert, die beim Unternehmen inzwischen eine Schadensregulierung beantragt haben.

Defekte Heizungen, Durchlauferhitzer, Telefonanlagen, Radiowecker und Küchengeräte

Eckhard Kolle aus Biesenbrow ist gerade in seinem Haus, als die Lichtanlage stark brummt. "Meine Frau hat gleichzeitig im Haus Kuchen gebacken und da ist in diesem Moment aus dem Rührgerät eine Stichflamme herausgetreten." Auch Familie Krienke in Polßen bemerkt, dass etwas nicht stimmt. "Als ich meinen Mann zum Kaffee rief, nahm ich an der Haustür einen verschmorten Geruch war, der von der Klingel kam", erzählt Christina Krienke. Wie viele Haushalte tatsächlich betroffen sind, ist unklar - und auch, wie hoch der Gesamtschaden ist. Hauptsächlich seien empfindliche Steuerteile vieler Heizungsanlagen ausgefallen, aber auch große Durchlauferhitzer, Telefonanlagen, Radiowecker, Küchengeräte und Fernseher. "Zwischen 500 und 1.200 Euro, in diesem Bereich haben wir uns bewegt", beziffert Uwe Koch, Chef eines Sanitär-Betriebes, die Schadensbilanz an Heizungen. In Polßen wurde er gleich zu sieben Störungen gerufen.

Bürgerinitiative fordert vollständige Erstattung

Die betroffenen Bürger fühlen sich hilflos, denn die entstandenen Schäden werden nicht vollständig bezahlt. In einer Mitteilung der zuständigen Versicherung heißt es: "Wir bedauern den Ihnen entstandenen Schaden, bitten jedoch um Verständnis, das wir aus diesen Gründen eine verschuldensbasierte Haftung unseres Versicherungsnehmers nicht anerkennen können."



Nach dem Produkthaftungsgesetz §11 bewegt sich der Versicherer innerhalb des gesetzlichen Rahmens. Demnach müssten Geschädigte einen Eigenanteil bis zu einer Höhe von 500 Euro selber tragen. Verständnis hat Christina Krienke aus Polßen dafür nicht. Ein Schaden von 900 Euro ist ihr entstanden. Doch nur 400 Euro erhält sie vielleicht irgendwann von der Versicherung. Sie und andere Geschädigte hoffen jetzt, trotz des Produkthaftungsgesetzes, auf die Kulanz des Netzbetreibers, beziehungsweise dessen Versicherung, die Kosten vollständig zu übernehmen. Dafür will sich jetzt auch eine Bürgerinitiative einsetzen. Ihre Befürchtung: Durch vernachlässigte Stromleitungen könnten derartige Überspannungen wieder auftreten und andere Kundinnen und Kunden in eine ähnliche Situation bringen. Sendung: Antenne Brandenburg, 22.12.2021, 15:10 Uhr