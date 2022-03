Die Not vieler Ukrainer gestaltet sich nicht nur im Kriegsgebiet groß. Auch Länder, die Geflüchtete aufnehmen, sind zum Teil mit der Versorgung überfordert. Ein Bad Freienwalder Verein leistet deshalb jetzt in Moldawien mit Spenden aus Deutschland Hilfe.

Viele führt der Weg gen Westen, nach Polen oder weiter nach Deutschland. Andere suchen in Moldawien oder Rumänien nach Schutz vor Putins Truppen. Auch dort müssen nun tausende Flüchtlinge untergebracht und versorgt werden. Nach Angaben von Hilfsorganisationen gestaltet sich dort die Versorgungslage aber schwieriger als etwa in Deutschland.

Deshalb unterstützt auch der Verein "Wir packen’s an" mit Sitz in Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland). Sein Vorsitzender Axel Grafmanns ist Anfang der Woche Mit einem LKW samt Spenden und Lebensmitteln in Moldawien angekommen.

Der Unterschied ist, dass die Lage in Polen etwas geordneter ist als in Moldawien, berichtet Grafmanns dem rbb am Dienstag: "Moldawien ist eines der ärmsten Länder in Europa und sehr klein. Die sind sehr überfordert und die Hilfsmaßnahmen kommen nicht so in der Breite an, wie beispielsweise in Polen. Es fehlt an allem!"

In Polen selbst seien bereits zahlreiche Organisationen tätig. Zudem gestalte die Nähe etwa zu Deutschland die Situation dort besser, so Grafmanns weiter. In Moldawien seien hingegen kaum Institutionen zur Hilfe vor Ort. "Es sind nur vereinzelt sehr kleine Organisationen da und die großen nicht vertreten. Der Hilferuf der lokalen Behörden ist sehr groß."