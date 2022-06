In Brandenburg gibt es nur noch halb so viel Milchvieh wie noch vor 30 Jahren. Viele Milchbauern geben auf, Arbeitskräfte wandern ab. Trotz steigender Milchpreise bleibt der Gewinn gering. Das hat mehrere Gründe.

In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Milchbauern in Brandenburg stetig gesunken. Denn trotz steigender Erlöse ist die Haltung von Milchkühen für viele Landwirte weiterhin wenig rentabel: Die Preise vor allem für Dünger- und Futtermittel hätten sich in den vergangenen Monaten teils verdreifacht, sagt Frank Groß, Vorsitzender der Agrargenossenschaft Ranzig bei Beeskow (Oder-Spree).

Der Preisanstieg bei Lebensmitteln betrifft auch Produkte aus der Region. Bei Hemme Milch in der Uckermark treiben gleich mehrere Faktoren die Kosten in die Höhe. Für den Produzenten gibt es wenig Spielraum. Von Konrad Spremberg und Helena Daehler

Mehrfach schon hatten Bauern in der Vergangenheit auf ihre prekäre Situation hingewiesen. Etwa in Berlin mit Traktor-Kundgebungen – wie zuletzt im Januar – oder sogar dem demonstrativen Wegkippen von Milch. Der Landesbauernverband fordert jetzt langfristige, auskömmliche Lieferverträge für seine Landwirte in dieser Branche. Dann, so die Hoffnung, werde die Zahl der Milchkühe nicht weiter sinken.

Auch Frank Groß will nicht aufgeben. "Was Komplexeres als Milch zu produzieren, gibt's fast nicht. Deshalb macht der Beruf ja eigentlich auch so viel Spaß. Aber wir wollen richtig honoriert werden", fasst er zusammen. Durch seinen Melkstand fließen täglich 20.000 Liter Rohmilch, wie er sagt.

Für Bauer Frank Groß gehören Brandenburg und Kühe einfach zusammen. "Weil Brandenburg ein Land mit Kargen Böden und viel Grünland ist", sagt er. Kühe seien Wiederkäuer und könnten deswegen auch aus Zellulose hochwertige Nahrungsmittel wie Milch oder Fleisch produzieren. "Die Kuh ist unersetzlich für das Land Brandenburg."

Sendung: rbb24 Brandenburg Aktuell, 01.06.2022, 19:30 Uhr

Mit Material von Michel Nowak