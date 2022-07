Ein erfrischender Sprung ins kühle Nass bleibt in der Helene auch in diesem Jahr aus. Das führt zu Unzufriedenheit. Der Pächter möchte nun mit alternativen Angeboten wenigstens für etwas Leben auf dem Gelände sorgen.

Auch in den kommenden Tagen präsentiert sich das Wetter wieder mit steigenden Temperaturen. Was liegt da näher, als sich in den vielen Seen und an den unzähligen Badestellen eine Abkühlung zu verschaffen – vor allem jetzt in der Ferienzeit?

Doch während die Menschen in und um Frankfurt (Oder) in der Vergangenheit dafür oftmals den beliebten Helenesee genutzt hatten, bleibt das Gewässer weiterhin für den Badespaß gesperrt. Der Grund: Nach Erdrutschen im März in dem ehemaligen und gefluteten Tagebau-Loch waren die Badestrände am West- und Nordufer gesperrt worden. Eine Entscheidung, die brutal für Pächter Daniel Grabow ist, wie er sagt.