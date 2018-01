Für seinen Text "Weißer Raum" erhält der 1988 in Dresden geborene Autor Lars Werner den diesjährigen Kleist-Förderpreis. Das Theaterstück zeige mit schonungsloser Genauigkeit eine Welt, in der Rechtspopulismus den Alltag bestimmt, so die Jury-Begründung. Von Uta Schleiermacher

Der "Kleist-Förderpreis" für junge Dramatiker geht in diesem Jahr an den Autor Lars Werner. Der 29-Jährige erhalte die Ehrung für sein Stück "Weißer Raum", teilte die Messe- und Veranstaltungs GmbH Frankfurt (Oder) am Montag mit. Ein gefährlicher, verstörender und kontroverser Text, heißt es in der Begründung der Jury.

Lars Werner, Jahrgang 1988, hat Dresden verlassen und Medienkunst an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig und Sculpture am Camberwell College in London studiert. In Leipzig betrieb er mit Freunden die Kunst- und Musikräume "Goldener Buergersteig" und "nullunendlich" und war Teil des Künstlerkollektivs "Many People". Von 2014 bis 2018 war Lars Werner Student des Szenischen Schreibens an der Universität der Künste Berlin. Er war Mitbegründer des Theaterkollektivs am Ostkreuz.

Lars Werners Stücke liefen bislang meist in Werkstattinszenierungen am Deutschen Theater Berlin, an der P14-Volksbühne, im Ballhaus Ost und am Hans Otto Theater Potsdam. Mit dem Kleistförderpreis komme er nun seinem Ziel näher, mit der Theaterarbeit Geld zu verdienen: Er freut sich darauf, dass sein Stück "Weißer Raum" jetzt gespielt wird. Er hofft, darauf, einigen Zuschauern die Augen öffnen zu können: "Schüler sollen mitbekommen, was ihre Freunde machen und wer in ihrer Umgebung agiert."